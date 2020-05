GdS – L’Inter sorride sul mercato: Vidal più Werner se parte Lautaro

Una strategia vincente, tra il Toro ed i sogni di mercato. Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter continua a monitorare ogni dettaglio relativo alle voci di mercato che abbracciano Lautaro Martinez. L’attaccante argentino resta al centro dei desideri del Barcellona che sembra aver abbandonato la pista Neymar per concentrare i propri sforzi solo sull’ex Racing, protagonista in stagione agli ordini di Conte. I nerazzurri però non restano a guardare e, in caso di addio, hanno già pianificato l’assalto per Timo Werner.

L’attaccante del Lipsia rappresenta il profilo ideale per il reparto avanzato interista in caso di addio di Lautaro e la dirigenza dei nerazzurri sa di potersi giocare le proprie carte sul mercato. Cavani resta un’opzione, ma il preferito è senza dubbio il tedesco. L’Inter, comunque andranno le cose, alla fine del mercato sorriderà, sia in caso di nuovo matrimonio con il Toro, sia in ottica cessione. Dal suo addio arriverebbero due contropartite dal Barcellona – con Vidal sicuro di un ruolo da protagonista – ed anche una cifra importante da investire su Werner, obiettivo dichiarato se parte Lautaro.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!