GdS – Sanchez-Inter, futuro ancora in bilico: diritto di riscatto sul piatto per convincere lo United

Ore frenetiche in chiave mercato per l’Inter non solo in ottica Achraf Hakimi ma anche sul fronte offensivo. I nerazzurri, secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero al lavoro con il Manchester United per definire il futuro di Alexis Sanchez. Due le necessità da risolvere: l’estensione del prestito – inizialmente inteso fino al 30 giugno – fino a fine stagione e gli interrogativi relativi al prossimo anno che potrebbe vedere il cileno ancora protagonista in Italia.

La rosea racconta di due posizioni in tensione per Inter e Manchester United. Gli inglesi avevano limitato il rinnovo del calciatore al campionato, escludendo di fatto la possibilità di essere impiegato in Europa League dove i Red Devils sono ancora in corsa. Sono però previste novità in arrivo per Sanchez, perché la Beneamata potrebbe provare ad allungare di un anno il prestito del cileno, inserendo un diritto di riscatto da stabilire nelle prossime ore. Tutto ancora aperto in chiave interista per l’attaccante di proprietà dello United. L’ingresso positivo di ieri sera contro il Parma ha dettato ulteriori segnali incoraggianti in merito al futuro del Niño Maravilla, in rampa di lancio per una nuova stagione nerazzurra.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!