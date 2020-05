GdS – Vagiannidis, sempre più Inter: principio di accordo aspettando le visite

Un nuovo greco per l’Inter. Si tratta di Georgios Vagiannidis, giovanissimo esterno del Panathinaikos, del quale vi abbiamo già parlato nella nostra esclusiva. Oggi La Gazzetta dello Sport avvicina ulteriormente il diciottenne ai nerazzurri in vista del futuro, con i dirigenti interisti pronti a ridisegnare la fascia di Antonio Conte a costo zero. Dopo l’esordio con gol nella massima serie greca, Vagiannidis è arrivato al muro contro muro con il suo club. Senza firma sul contratto non avrebbe rivisto il campo, ed è andata effettivamente così. Ora sogna una strada italiana, e Marotta è pronto ad esaudire i suoi desideri.

I numeri di un primo tentativo di accordo parlano di un contratto da cinque anni con ingaggio destinato a salire, considerando anche quello che sarà il suo percorso tecnico. Conte, si legge sulla rosea, lo osserverà da vicino per testarne le qualità prima di scegliere il suo futuro: conferma all’Inter o via in prestito, aspettando l’esplosione definitiva. Al momento il giocatore però non può sottoporsi alle visite mediche perché, soprattutto, non può lasciare la Grecia causa Coronavirus. Per questo motivo l’accordo con l’Inter prevede una stretta di mano preliminare e dettata dal superamento dei test. Filtra ottimismo dalle parti per Vagiannidis, il giovane greco conquistato dall’Inter e pronto al grande salto.



