Giroud? Non solo: Marotta pesca ancora a piene mani tra i parametri zero

Sulla scia di quanto fatto con i vari Asamoah, Godin e de Vrij, l’Inter anche per la prossima sessione estiva è pronta a puntare con forza sul mercato dei calciatori in scadenza di contratto per puntellare la rosa con elementi di qualità ed esperienza, ma soprattutto low cost. Un vero marchio di fabbrica anche del lavoro dell’Ad Beppe Marotta, che con l’area mercato nerazzurra sta infatti valutando diversi nomi tra i profili più interessanti che si libereranno a parametro zero.

L’ultima conferma di fatto ufficiale della partenza a fine contratto in estate è quella del brasiliano Willian, brasiliano in uscita dal Chelsea a caccia di nuovi stimoli. Profilo che fa gola a molti top club tra cui la stessa Inter, ma secondo La Gazzetta dello Sport i rapporti tra il tecnico Conte e l’ex Shakhtar dopo l’incrocio a Londra non sono ottimali e dunque appare un’ipotesi in calo. Opposta la situazione con l’altro grande nome in partenza dai Blues, il francese Olivier Giroud. Sfiorato a gennaio, spera ancora nella chiamata nerazzurra e le diplomazie sono al lavoro. Il nodo è l’ingaggio sicuramente non leggero, ma per Conte sarebbe un elemento molto importante soprattutto per il suo curriculum di gol e trofei.

Altro nome caldissimo è quello del belga Jan Vertonghen. Per un Diego Godin che può fare le valigie, il centrale del Tottenham a zero è un’occasione ghiotta anche per società come Napoli e Roma pronte a battagliare. L’Inter però è un passo avanti. Ma attenzione anche a Thomas Meunier il cui futuro al Psg è in bilico. Per ora di rinnovo non si parla ed il Borussia Dortmund contrariamente a quanto era circolato non ha chiuso il colpo. L’Inter studia le mosse per anticipare anche Manchester United e Tottenham pronte all’asta.

