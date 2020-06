Hakimi oggi a riposo? Il Real Madrid avvisa il Borussia. E l’Inter prepara le visite mediche

Si preannunciano ore bollenti per il calciomercato dell’Inter. Oggi è in programma una video conferenza tra Inter e Real Madrid per chiudere definitivamente l’affare Hakimi.

Come riportato da Sky Sport, l’esterno marocchino potrebbe non giocare la partita in programma quest’oggi tra Borussia Dortmund e l’Hoffenheim su esplicita richiesta del Real Madrid che preferirebbe non fosse impiegato, visto lo stato avanzato della trattativa.

Intanto nella prossima settimana Hakimi potrebbe già sottoporsi alle visite mediche di rito. Non è detto che le svolga a Milano, potrebbero svolgersi all’estero o in una località non nota.

