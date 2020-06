Icardi, Perisic e non solo: Marotta prepara un’altra maxi-plusvalenza per l’assalto ai top player

Per evitare di ripetere gli errori del passato l’Inter intende costruire, per la prossima stagione, un vero e proprio centrocampo da urlo. Per poterlo fare, però, urge anche incassare qualcosa dal mercato, che può regalare importanti ricavi derivati dalle plusvalenze. Oltre a quella già piazzata con l’addio di Mauro Icardi e quella di Ivan Perisic a cui si sta lavorando, Beppe Marotta ne sta studiando una terza che potrebbe essere concretizzata in direzione Premier League.

Dopo aver cercato di piazzarlo in qualche scambio già a gennaio, infatti, il profilo di Matias Vecino potrebbe essere perfetto per centrare una plusvalenza di circa 10-15 milioni di euro. L’uruguaiano, scrive Tuttosport, è a bilancio per circa 10 milioni di euro, e l’Inter lo valuta tra i 20 ed i 25 milioni. L’Everton di Ancelotti potrebbe essere una soluzione percorribile, così come l’Arsenal, club sul quale Marotta ha posato gli occhi anche per Lacazette ed Aubameyang.

