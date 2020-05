Il San Lorenzo avvisa: “L’Inter vuole Adolfo Gaich!”. Marotta valuta la clausola da 15 milioni

Tra i vari nomi che stanno circolando in orbita Inter per l’attacco si aggiunge quello di Adolfo Gaich. La punta, classe 1999 del San Lorenzo, è stato inserito con forza tra i profili seguiti dai nerazzurri proprio dal presidente del club, Marcelo Tinelli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe stato proprio Beppe Marotta a pensare di puntarci, soprattutto in virtù della clausola rescissoria da 15 milioni di euro.

Un 21enne pagato ‘solo’ 15 milioni, infatti, potrebbe diventare in breve tempo un investimento per il futuro, da poter eventualmente anche trasformare in plusvalenza. 190 cm di altezza per 85 kg di peso, Gaich rappresenterebbe un centravanti di grande forza, possibile alternativa a Romelu Lukaku anche a livello fisico.

