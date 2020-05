Inter, concorrenza sempre più folta per Kumbulla: anche la Juventus in corsa

Non c’è solo l’Inter in corsa per Marash Kumbulla. Secondo quanto riportato infatti da La Repubblica, anche la Juventus sarebbe interessata al profilo del centrale che si è messo in mostra quest’anno con la maglia dell’Hellas Verona. Il club nerazzurro segue da tempo il difensore, protagonista agli ordini di Juric, ma negli ultimi mesi anche la Lazio sarebbe entrata nell’affare, provando a convincere gli scaligeri già orfani di Rrahmani, acquistato dal Napoli.

“Sarri ha pensato molto alla Juve dell’anno prossimo, che non cambierà granché dietro: potrebbe venire sacrificato Alex Sandro, in cambio di Emerson Palmieri, per esigenze di bilancio, ma non è detto, mentre in prospettiva piace Kumbulla”. Queste le parole utilizzate da La Repubblica per avvicinare i bianconeri all’obiettivo della Beneamata, in una corsa che si preannuncia infuocata. Nei giorni scorsi il ds del Verona D’Amico è stato chiaro sul costo del giocatore (“25 milioni? Crediamo che il suo valore sia superiore”, ha detto) ed anche per questo Lazio ed Inter sarebbero pronte a scatenarsi. Ora però, oltre alle tentazioni della Premier League, in Serie A si è inserita anche la Juventus in una corsa sempre più spietata per Kumbulla.

