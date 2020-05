Inter, il Torino fa sul serio per Pinamonti: decisiva la mano di Vagnati

Un futuro tutto da scrivere nonostante la mano dell’Inter, fondamentale nella sua carriera ed anche in quelli che saranno i prossimi mesi. Andrea Pinamonti è cresciuto con i colori nerazzurri prima di spiccare il volo in Serie A, provando a reinventarsi da protagonista in attesa della consacrazione definitiva. I recenti risultati ottenuti nella massima serie con il Genoa hanno permesso al Torino di monitorare nel dettaglio la situazione dell’attaccante, finito così nel mirino dei granata anche grazie alle sue caratteristiche da giovane in rampa di lancio.

Come riportato dal quotidiano Tuttosport, Andrea Pinamonti sarebbe infatti finito nel mirino del Torino anche grazie alla figura del direttore sportivo Davide Vagnati, il quale lo aveva cercato già ai tempi della Spal. Da sottolineare il ruolo del giocatore e le sue particolarità che gli permettono sia di sostituire Belotti, titolarissimo al centro dell’attacco del Torino, sia di farne da spalla, in un attacco a due. L’Inter lo acquisterà dal Genoa, tenendo fede al patto stretto con il Grifone mesi fa, ma è già pronto a salutare di nuovo Andrea Pinamonti: il Torino, con Vagnati, fa sul serio.



