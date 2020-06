Inter, rinnovo in vista per Agoume. Damiani: “La firma non sarà un problema”

Due giovani di prospettiva ed una sfida che li vedrà uno di fronte all’altro nella notte del Tardini. Parma-Inter è anche il confronto tra Yann Karamoh e Lucien Agoume, ovvero passato, presente e futuro per il colori nerazzurri. L’ex calciatore interista oggi è tra i ducali per provare ad esplodere definitivamente nel calcio che conta mentre il giovanissimo centrocampista studia dai migliori tra le fila della Beneamata e sogna un ruolo da protagonista. Una situazione quella legata ai due francesi in ottica mercato fotografata nel dettaglio anche dal noto agente Oscar Damiani, intervistato da TMW.

“Karamoh le più belle partite le ha fatte con la sua ex squadra. Mi auguro che giochi. Ha tutto per dimostrare il valore. Il lavoro paga e non è una frase fatta. Rinnovo di Agoume? Ha fatto un’altra apparizione e questo è importante. La firma non sarà un problema”. Queste le parole di Oscar Damiani rilasciate a TMW. Zero ostacoli per la firma di Lucien Agoume in vista di un prolungamento di contratto con l’Inter: il club nerazzurro è pronto a scommettere sul talento francese.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!