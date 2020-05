L’Atletico Madrid mette nel mirino Milik: possibile ritorno di fiamma tra il Napoli e Icardi in vista?

La questione Mauro Icardi tiene ancora banco in molti salotti di cui si discute di calcio e non solo. L’attaccante argentino, fresco campione di Francia a tavolino con il PSG, non ha ancora ben chiaro il proprio futuro. Il burrascoso strappo nel rapporto con l’Inter ha complicato molto lo step successivo della sua carriera, mettendolo in una situazione piuttosto intricata. Posto che a Milano non avrà mai una seconda occasione e che un eventuale approdo alla Juventus, meta prediletta dell’ex capitano nerazzurro, troverà tutti i veti possibili di Suning, le alternative sembrano ridotte al lumicino.

Le mosse di Mauro e Wanda infatti, invece di spianare la strada a Icardi nel calcio dei grandi, ne hanno compromesso, forse irrimediabilmente, gli sbocchi per il futuro. Il livello dell’attaccante a livello realizzativo non è mai stato in discussione, ma le bizze caratteriali ne hanno ridotto enormemente l’appeal a livello mediatico. Club come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, curano molto l’impressione che danno i propri tesserati, dando importanza anche all’aspetto caratteriale dello spogliatoio.

Ecco perché un bomber di razza come l’argentino, rischia seriamente di trovarsi in un vicolo cieco, qualora il PSG decidesse di non riscattarlo.Perciò, per quanto ci si addentri così solamente nel campo delle ipotesi, una vecchia pista potrebbe riprendere forma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, l’Atletico Madrid del Cholo Simeone starebbe cercando un attaccante moderno, che sappia giocare con i compagni oltre che segnare. Proprio come Arkadiusz Milik, sfortunata stella polacca del Napoli. Il calciatore 26 enne è stato tormentato da gravi infortuni nelle ultime stagioni, ma è comunque riuscito a impressionare con le sue grandi doti tecniche.

Il ragazzo va in scadenza nel 2021 e i partenopei vorrebbero evitare di perderlo a zero, dimostrandosi disposti ad accettare anche “solo” 25 milioni. Soldi che poi potrebbero essere reinvestiti come parte dell’investimento necessario per tappare l’eventuale buco lasciato da Mertens e Milik: Mauro Icardi. Già alcune stagioni fa De Laurentiis aveva cercato di portare Maurito all’ombra del Vesuvio, senza però successo. Anche lo scorso hanno ci aveva riprovato, senza però soddisfare le richieste del calciatore.

Che però, qualora i parigini lo rispedissero a Milano, si troverebbe ora quasi con l’acqua alla gola, costretto ad accettare anche offerte o piazze che non lo allettavano particolarmente. Ecco perché, posto che Marotta farà i salti mortali per non cedere l’ex capitano alla Juventus, la pista che porta al Napoli potrebbe tornare di nuovo in auge, più concreta che mai. Certo, ora come ora l’ipotesi più plausibile è una permanenza oltralpe, data anche la quasi sicura partenza di Cavani dal PSG. Ma si sa, nel calciomercato tutto è possibile e quasi sicuramente al Napoli servirà almeno un attaccante di spessore, mentre a Icardi potrebbe servire invece un club per rilanciarsi…

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!