L’autogol del Barcellona: Messi pressa per Lautaro, ora l’Inter comanda nella trattativa

Barcellona, che autogol! L’endorsement a chiare lettere che Leo Messi ha espresso verso Lautaro Martinez, attraverso un’intervista nella quale lo ha riempito di elogi, potrebbe mettere in difficoltà i blaugrana. Lo spiega l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui le parole della Pulce, in realtà, non fanno altro che aggiungere ulteriore pressione sulla sua dirigenza, costretta sia a rivedere le spese per sistemare i conti, ma anche a cercare di saziare una tifoseria che sogna il grande colpo. E che ormai, dopo tutte queste settimane, si è ingolosita all’idea di avere il Toro.

Il 10 del Barcellona non ha solo grande influenza sui calciatori, che sognano di giocare al suo fianco. Quando parla, infatti, cambia le carte in tavola, spesso può ribaltare la situazione. In questo caso, paradossalmente, è però l’Inter a trarre vantaggio dal suo uscire allo scoperto. Al momento, infatti, i nerazzurri sono consapevoli che sulla dirigenza blaugrana pesa la pressione di dover mettere a segno il colpaccio, e quindi possono giostrare la trattativa a proprio piacimento. A questo punto la situazione è chiara: se Lautaro partirà in direzione Barcellona, lo farà in ogni caso alle condizioni dell’Inter.

