L’Equipe – Mercato estivo fino al 31 dicembre. La FIFA ci pensa

Arrivano dalla Francia indiscrezioni clamorose per quanto riguarda la sessione di calciomercato estiva. Secondo quanto riportato da L’Equipe, infatti, la FIFA starebbe pensando di allungare la prossima finestra di mercato fino a fine anno, cioè al 31 dicembre 2020. In questo modo, le società avrebbero margine di manovra nella compravendita dei giocatori per un arco di tempo pari a sei mesi, cioè dal mese di luglio a dicembre compresi.

Con la diffusione della pandemia legata al coronavirus, restano ancora molti dubbi sulle modalità da seguire per concludere la stagione in corso e una notizia del genere darebbe una svolta importante, se non altro dal punto di vista economico. Una sessione così ampia di calciomercato, infatti, permetterebbe alle società di avere più risorse da utilizzare nei movimenti e sarebbe una buona soluzione per risanare parte dei danni che il virus sta causando. È questo il vero intento di Gianni Infantino, presidente della Federazione Internazionale di calcio.