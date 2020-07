Mercato – Arteta mantiene la calma: “Lacazette e Aubameyang via? Sono fiducioso”

Domani Wembley si accenderà per la semifinale di FA Cup. A contendersi il pass per la finale saranno il Manchester City di Pep Guardiola e l’Arsenal di Mikel Arteta. Nella consueta conferenza stampa, l’allenatore dei Gunners ha parlato anche di mercato. Un mercato che potrebbe vedere il club londinese privarsi di Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette, entrambi nel mirino di diverse società, tra cui l’Inter.

Un possibile addio che comunque non tange più di tanto il tecnico spagnolo: “Sono sempre stato molto fiducioso e positivo. Aubameyang si allena bene, so che è felice. Parlo molto con lui, è importantissimo per la squadra, il nostro capocannoniere. Lacazette è quel tipo di attaccante che mi piace tanto, lo dicevo anche prima di allenare l’Arsenal. È intelligente e competitivo, odia perdere. Un gran lavoratore”.

