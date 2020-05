Mercato – Emerson piace a tutti: l’Inter lo monitora, ma il Bayer tenta il colpo

Marotta si era mosso già da tempo, ma la notizia che arriva direttamente dalla Spagna non è delle migliori per l’uomo mercato interista. Secondo Mundo Deportivo infatti, oltre a Inter e Tottenham, oggi anche il Bayer Leverkusen ha mostrato interesse per Emerson Aparecido Leite De Souza Junior, noto semplicemente come Emerson, terzino destro del Barcellona in prestito al Real Betis.

Il prestito scadrà a giugno 2021 e su di lui è già pronta a scatenarsi un’asta a suon di milioni: sono bastate infatti 23 presenze di ottimo spessore condite con tre reti e cinque assist per diventare una delle principali rivelazioni al primo anno di Liga. Il giocatore, classe ’99, è valutato circa 20 milioni, ma la decisione finale del Barcellona dipenderà molto da cosa ne sarà di Semedo, stesso ruolo di Emerson, e al centro di voci di mercato.

Il Bayer Leverkusen intanto è piombato sul brasiliano, pronto a investire ben 30 milioni di euro per accaparrarsi le sue prestazioni. L’Inter è avvisata: per vincere la concorrenza Marotta dovrà trovare una modalità più economica con l’inserimento di qualche contropartita.

