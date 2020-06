Mercato – Fares obiettivo del Torino, c’è anche la Fiorentina. L’Inter non molla la presa

Sarà una sessione di mercato infuocata quella a cui assisteremo dopo la fine della stagione di Serie A, ripartita ieri dopo un lungo stop a causa dell’emergenza Coronavirus. Una finestra di mercato che avrà come protagonista anche Mohamed Fares. Come riporta Alfredo Pedullà, l’esterno della Spal è sulla lista degli acquisti di Vagnati, nuovo direttore sportivo del Torino.

Al momento, però. il club di Cairo deve prima concentrarsi sulla classifica ed evitare la zona retrocessione. Proprio per questo, Fares resta un obiettivo, ma la concorrenza c’è e l’attesa potrebbe favorire l’inserimento della Fiorentina, che ha già fatto sondaggi concreti e ripetuti negli ultimi giorni.

Da tenere d’occhio anche l’Inter che aveva chiuso l’operazione con la Spal per 12 milioni di euro, prima che il calciatore si infortunasse. Il prezzo, attualmente, è sceso e i nerazzurri sono tornati di nuovo all’attacco per Fares, soprattutto se il finale di stagione del calciatore dovesse ribadire le doti già messe in mostra.

