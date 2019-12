Mercato – Il punto sugli attaccanti: Petagna, pista in salita. Su Politano c’è la Fiorentina, Gabigol…

C’è solamente la partita con il Genoa a separare l’Inter da una sosta natalizia che permetterà di riprendere fiato ed energie, recuperando una lunga serie di giocatori al momento infortunati. Ma nei prossimi giorni nell’ambiente nerazzurro sarà centrale anche il mercato, dato che Antonio Conte ha chiesto rinforzi per migliorare la rosa in vista di una seconda parte di campionato nel quale il club di Viale della Liberazione proverà a restare agganciato alla Juventus nella corsa al titolo.

Al centro delle operazioni soprattutto l’attacco, dove manca un vice Lukaku. Sarà da chiarire la posizione di Gabibol: il giocatore sta brillando con addosso la maglia del Flamengo, squadra che vorrebbe rilevarlo a titolo definitivo. I due club sono a lavoro per trovare la quadra fra domanda ed offerta, ed ora i brasiliani paiono disposti a versare una cifra vicina ai 20 milioni di euro. L’eventuale gruzzoletto, in ogni caso, sarà reinvestito sul centrocampo, ragion per cui il colpo sarà comunque low cost.

Per lavorare alle entrate, prima bisognerà chiarire la posizione di Matteo Politano, che pare ai margini di questa squadra anche per incompatibilità con il modulo proposto da Antonio Conte: su di lui c’è soprattutto la Fiorentina. Nelle ultime ore stanno scendendo le quotazioni di Olivier Giroud, mentre riprende piede il nome di Andrea Petagna della Spaò. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com, però, al momento non si registrano contatti fra le parti per il centravanti cresciuto nelle giovanili del Milan.

