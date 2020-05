Mercato – Il Valencia ha scelto Vecino, l’Inter chiede almeno 30 milioni di euro per lasciarlo andare

L’Inter fissa il prezzo per Matias Vecino e ha chiarito che non ascolterà offerte per un valore inferiore a 30 milioni di euro per il centrocampista ex Fiorentina. A riportarlo è il portale spagnolo El Gol Digital, secondo il quale il Valencia ha identificato il centrocampista della nazionale uruguaiana come obiettivo primario della campagna acquisti estiva. I Pipistrelli dovranno però tornare al tavolo della trattativa per poter presentare un’offerta convincente alla Beneamata, infatti, la proposta palesata finora dal club Catalano è di un massimo di 20 milioni di euro. Troppo poco.

Vecino fu pagato dall'Inter 24 milioni nell'estate del 2017, normale ora che la società di Suning voglia fare almeno una piccola plusvalenza, anche perché con soli 1700 minuti e 3 reti, il centrocampista uruguagio si è dimostrato più che congeniale per il centrocampo di mister Antonio Conte. Dall'Inghilterra non arriva alcuna voce, dopo l'interesse degli Spurs di questo inverno. Il Valencia dovrà ripresentare l'offerta giusta, se vuole veramente vedere Vecino allo stadio Mestalla. L'Inter attende.