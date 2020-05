Attacco Inter, la bomba di Pedullà: “In corsa anche Aguero! Piace da sempre, Cavani e Werner…”

Le attenzioni della dirigenza nerazzurra al momento sembrano riservate in gran parte sull’attacco. Tutto dipenderà dal futuro di Lautaro Martinez, in caso di addio Marotta dovrà regalare a Conte un sostituto all’altezza, ma l’Inter è sulle tracce di un altro attaccante che sostituisca Sanchez.

Come riportato dal sito alfredopedulla.com, la soluzione Cavani al momento sembra essere la preferita dall’Inter dopo i rinnovi praticamente fatti di Giroud e Mertens rispettivamente con Chelsea e Napoli. La dirigenza nerazzurra c’è sul Matador, bisognerà avere pazienza ma Cavani non sarebbe il sostituto di Lautaro, il profilo che piace sempre per l’eventuale eredità del Toro resta quello di Timo Werner.

Ma attenzione alle sorprese. Secondo Alfredo Pedullà, una di queste potrebbe essere il Kun Aguero che ha un contratto fino al 2021 con il Manchester City e che non è particolarmente felice come ha fatto capire con qualche recente dichiarazione. Da sempre piace all’Inter, per ora è “solo una traccia”.

