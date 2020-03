GdS – Attacco Inter, il Barcellona non molla Lautaro: Aubameyang in pole per sostituirlo. E Sanchez…

Romelu Lukaku rappresenta il presente e il futuro dell’Inter: l’attaccante belga guiderà, salvo clamorose sorprese, l’attacco nerazzurro anche nella prossima stagione. Ma chi sarà al fianco dell’ex Manchester United?

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in attesa dell’esplosione del baby Esposito, bisognerà capire quale sarà il destino di Lautaro Martinez. Big Rom e il Toro hanno dimostrato di essere una coppia perfetta, siglando 39 gol sui 70 totali segnati dalla squadra. Un’intesa importante dentro e fuori dal campo ma l’interesse del Barcellona rischia di rompere questa magia.

Se il numero 10 dovesse davvero salutare Milano, c’è un nome che piace più di tutti: Aubameyang. Il 30enne gabonese è in scadenza all’Arsenal nel 2021: tanti sono sulle sue tracce, i nerazzurri sono in corsa.

Da monitorare sempre con attenzione la pista che porta a Giroud: il francese è considerato l’ideale vice Lukaku e potrebbe arrivare a parametro zero dal Chelsea. In Inghilterra, se non ci saranno sorprese, tornerà invece Alexis Sanchez: il cileno, in prestito secco dallo United, è stato frenato dall’infortunio alla caviglia e ha segnato solo un gol. Troppo poco per fare coppia con l’indispensabile Lukaku.

