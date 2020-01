Manchester City pazzo di Bastoni, il retroscena clamoroso della Gazzetta: Guardiola offre Cancelo all’Inter

Alessandro Bastoni ha letteralmente stregato il Manchester City di Pep Guardiola. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club inglese negli ultimi giorni ha effettuato diversi sondaggi per il difensore classe 1999 che si sta imponendo in maglia nerazzurra dopo l’arrivo di Conte sulla panchina.

Dall’Inghilterra è arrivata una chiamata tutt’altro che banale: “Bastoni è in vendita?“. La posizione dell’Inter sembra essere davvero rigida: al momento non c’è alcuna intenzione di privarsi dell’ex Atalanta. La risposta decisa della dirigenza nerazzurra ha fermato sul nascere una trattativa che nelle intenzioni dei Cityzens avrebbe potuto portare anche al clamoroso ritorno a Milano di Joao Cancelo. Il Manchester City ha pensato bene di proporlo al club interista che è molto attivo nella caccia agli esterni, ma Bastoni non verrà sacrificato.

