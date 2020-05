CdS – Lautaro-Cancelo, conferme dalla Spagna: l’affare è ai dettagli! Maxi trattativa con Guardiola

Lautaro al Barcellona, Semedo al Manchester City e Joao Cancelo di nuovo all’Inter. Un giro di campioni che alla fine accontenterebbe tutti, Conte compreso. Come riportato dal Corriere dello Sport, arrivano ulteriori conferme dalla Spagna sul triangolo di mercato che riporterebbe il portoghese a Milano.

La regia dell’operazione è affidata al procuratore Jorge Mendes, agente di Cancelo e Semedo. Guardiola ha dato il via libera allo scambio dopo la stagione non del tutto esaltante dell’ex Inter e Juve in Premier League ma in cambio pretende Semedo che ha una valutazione di mercato attorno ai 50 milioni di euro. Cancelo al Barcellona sarebbe solo di passaggio senza nemmeno disfare la valigia. Sarebbe un rinforzo importante, per età e qualità, per la corsia di destra del 3-5-2 di Conte. Da quella parte ci sono Candreva e D’Ambrosio mentre Moses rischia di tornare al Chelsea.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!