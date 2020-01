Mercato – Giroud priorità Inter ribadita a Conte. Anche Lione e Napoli hanno provato a prenderlo

Oliver Giroud è una delle priorità dell’Inter in questa sessione di mercato invernale insieme a Ashley Young e Christian Eriksen. Gianluca Di Marzio, a Sky Calcio Show, ha svelato un retroscena riguardo il suo possibile passaggio in nerazzurro. Se tra Inter e Chelsea balla un milioni di euro tra la domanda e l’offerta, Giroud è sicuro di voler vestire la maglia nerazzurra. Pare, infatti, che in una telefonata abbia ribadito ad Antonio Conte la volontà di raggiungere l’Italia quanto prima.

Anche Napoli e Lione hanno provato a prenderlo, ma il francese ha individuato l’Inter come priorità e attende fiducioso la chiusura dell’operazione ancora per qualche giorno.

