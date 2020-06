Werner al Chelsea, Giroud finisce di nuovo sul mercato: nuovo tentativo dell’Inter?

L’acquista di Timo Werner da parte del Chelsea rischia ora di avere forti ripercussioni sul futuro di Oliver Giroud. L’attaccante francese, come riportato da L’Equipe, ora ha un ostacolo in più da fronteggiare in vista degli Europei che si svolgeranno nel 2021.

Giroud, dopo aver rinnovato il proprio contratto con i Blues, ora rischia di lasciare Londra. Le ultime sul mercato dalla Francia rilanciano la candidatura di Giroud per l’attacco dell’Inter e della Lazio, vicine all’attaccante del Chelsea già nelle passate finestre di calciomercato. In corsa ci sarebbe anche il Borussia Dortmund.

Lampard non si opporrebbe a una sua partenza, ora tutto è di nuovo in discussione dopo l’arrivo di Werner dal Lipsia: il tedesco sarà la punta titolare, nella rosa dei Blues ci sono Abraham e Batshuayi. Qualcuno di sicuro dovrà partire.

