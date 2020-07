Il Barcellona non molla Lautaro, Conte alza il muro: il Toro è incedibile

Antonio Conte chiederà alla dirigenza dell’Inter garanzie sul mercato. Il tecnico nerazzurro vuole rinforzi importanti in vista della prossima stagione ma nello stesso tempo non vuole perdere i propri talenti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, su tutti Conte vuole trattenere Lautaro Martinez. La società ha tenuto duro fin qui al pressing del Barcellona e dovrà farlo anche per i prossimi mesi. La permanenza del Toro permetterebbe di non stravolgere il reparto offensivo, in attesa di un altro top player da poter affiancare a Lautaro e Lukaku.

