Mercato Inter: le prospettive di gennaio

Che l’Inter stia disputando una stagione al di sopra delle previsioni è indubbio. Che l’Inter, per continuare a insidiare la Juventus nella corsa scudetto debba intervenire nel mercato di gennaio, è altrettanto indubbio. Per questo, gli ultimi rumors danno i nerazzurri come assoluti protagonisti della prossima sessione di calciomercato.

L’Inter è ai vertici della classifica di A e non è un mistero che i bookmaker la vedano come possibile vincitrice della Serie A, il cui esito finale è ancora in dubbio ma con alcune favorite: la Juventus, l’Inter appunto e, staccata, la Lazio. Tuttavia, se i bianconeri in panchina hanno milioni di euro di campioni, in queste ultime settimane Antonio Conte ha dovuto fare i conti con infortuni gravi (Sensi, Barella, Gagliardini, Sanchez) che l’hanno costretto a far giocare sempre gli stessi e a spremere il massimo dalle riserve.

E dunque? Dunque si interverrà: le ultime notizie parlano del via libera di Zhang agli acquisti per provare ad arrivare al tanto agognato scudetto.

I nomi che circolano sono diversi, alcuni noti, altri nuovi. Si parla sempre di Vidal, uomo-chiave della Juventus di Conte (che stravede per lui). Il recente sfogo in allenamento potrebbe accelerare l’arrivo del cileno a Milano: tuttavia, il Barcellona nicchia, perché vorrebbe tenere il centrocampista almeno fino a giugno.

Tra gli altri nomi, il sorprendente Kulusevski del Parma, un classe 2000 dal grande avvenire, De Paul (il talentuoso centrocampista dell’Udinese piace, e tanto) e Marcos Alonso, altro pupillo di Conte, in uscita dal Chelsea (che però chiede 35 milioni). Piace anche Cristian Ferreira del River Plate.

L’Inter potrebbe intervenire anche in attacco: Lukaku e Lautaro hanno tirato la carretta, e bene, finora, anche per via degli infortuni di Sanchez e Politano (rientrato da poco). Tuttavia, l’esplosione di Esposito e il rientro del cileno potrebbero rallentare la ricerca dell’attaccante (il nome che circola è quello del francese Giroud).

Se è vero che Suning intende investire fino a 50 milioni per il mercato di gennaio, altrettanto vero è che i movimenti si faranno anche in uscita: Gabigol potrebbe rappresentare un bel tesoretto, così come Icardi (ma il riscatto anticipato è improbabile), mentre alcuni rumors parlano di Godin pronto a chiedere la cessione già a gennaio. In uscita anche Dimarco: piace al Cagliari e al Verona, ma il laterale potrebbe finire al Parma nell’affare Kulusevski.

Insomma, l’Inter aspetta gennaio per rimpolpare la rosa e ridefinire le proprie ambizioni. Il primo posto è lì: non giocarsela fino alla fine sarebbe un peccato.