The Telegraph – Marcos Alonso-Inter, trattativa ancora viva: il Chelsea ora apre al prestito

La priorità in vista della finestra invernale in casa Inter rimane quella del centrocampista: in attesa di novità sui fronti Vidal ed Eriksen, la dirigenza nerazzurra è al lavoro anche per regalare a Conte un nuovo esterno sinistro.

Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Ashley Young, esterno inglese in scadenza di contratto con il Manchester United ma secondo quando riportato dal Daily Telegraph la pista che porta a Marcos Alonso non è ancora tramontata. Il Chelsea infatti sta prendendo realmente in considerazione la possibilità di far partire l’esterno spagnolo in prestito durante questa finestra di mercato.

Alonso ha collezionato in stagione 14 presenze con il Chelsea in questo periodo, ma Lampard sembra preferire altre soluzioni sulla corsia sinistra. In primis Emerson Palmieri, ma non solo: in quel ruolo potrebbe essere adatto Nathan Ake o schierato Cesar Azpilicueta. Ecco perché l’Inter potrebbe tornare alla carica e cercare di strappare il sì ai Blues.

