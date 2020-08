Express – Rebus Sanchez, Inter avvisata: il Manchester United non fa sconti

Il Manchester United non ha intenzione di fare nessuno sconto all’Inter per Alexis Sanchez. Come riportato da Express, la dirigenza nerazzurra è chiamata a sborsare 20 milioni di euro per confermare l’attaccante cileno che al momento è destinato a tornare in Inghilterra dopo la partita in programma mercoledì sera tra Inter e Getafe.

I Red Devils si sono rifiutati di estendere il prestito fino al termine dell’Europa League e, anche se Sanchez non rientra nel progetto tecnico di Solskjaer, il club inglese non vuole applicare uno sconto all’Inter, a costo anche di far saltare l’affare.

Una cessione di Sanchez permetterebbe infatti al Manchester United di avere a disposizione un tesoretto importante da investire nella prossima finestra di mercato.

