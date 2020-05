Mercato – Inter, scritto il futuro di Biraghi: vicino il ritorno a Firenze

L’avventura in maglia nerazzurra di Cristiano Biraghi dovrebbe essere già giunta ai titoli di coda: la dirigenza interista è infatti decisa a non riscattare il terzino sinistro dalla Fiorentina. Salvo clamorose sorprese il giocatore cresciuto nelle giovanili dell’Inter prima di peregrinare in molti club farà ritorno a Firenze.

Secondo Calciomercato.com Biraghi infatti non ha pienamente convinto Antonio Conte che ha avallato la sua partenza. L’arrivo a gennaio di Young e Moses ha portato concorrenza in quel ruolo che vedeva già Asamoah come papabile titolare. Il terzino italiano ha collezionato 16 presenze in Serie A e 6 in Europa timbrando il cartellino soltanto in un’occasione nel match di Europa League contro il Ludogorets.

Il mercato dell’Inter è quindi pronto a concentrarsi anche su un terzino sinistro: i nomi in lista sono quelli di Vagiannidis e Kurzawa, rispettivamente al Panathinaikos e al Paris Saint Germain. Ma attenzione alle sorprese: questa sessione sarà ricca di colpi di scena e Marotta è pronto a colpire.

