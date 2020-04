Il Torino sogna Gagliardini: l’Inter apre, Izzo nell’affare? Ancora Raiola decisivo

Roberto Gagliardini, centrocampista azzurro dell’Inter, potrebbe lasciare Milano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino di Cairo è pronto a puntare sull’ex Atalanta in vista della prossima finestra di calciomercato.

Gagliardini non è ufficialmente sul mercato ma il suo nome non compare nemmeno nella lista degli incedibili. L’Inter cercherà di regalare a Conte un nuovo innesto per rendere ancora più competitivo il centrocampo con Brozovic, Sensi, Barella ed Eriksen che verranno confermati. Certo l’addio di Borja Valero in scadenza di contratto, uno tra Vecino e Gagliardini farà le valigie.

L’uruguaiano piace in Premier League e ha una valutazione di 20 milioni di euro, Gagliardini rimane un nodo da sciogliere in casa Inter con Marotta che punta a creare un zoccolo duro made in Italy. Ma se arrivasse l’offerta giusta da Torino ecco che Gagliardini potrebbe partire: all’Inter piace Izzo e la trattativa per uno scambio potrebbe delinearsi in vista del futuro. Il difensore granata è gestito da Mino Raiola che ultimamente è tornato con Marotta a fare affari con l’Inter.

