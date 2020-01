GdS – Vecino non convocato, l’Inter smentisce turbolenze ma Matias rimane in uscita. Il Milan…

La mancata convocazione di Matias Vecino in occasione del match di Coppa Italia contro il Cagliari non è sicuramente passata inosservata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha smentito le presunte turbolenze con il centrocampista uruguaiano che però potrebbe lasciare Milano durante questa finestra invernale di mercato.

Nelle ultime ore sono infatti ripresi i contatti con il Milan per provare ad imbastire uno scambio che coinvolga Franck Kessie. L’ex Fiorentina comunque rimane sul mercato visto che per i nuovi comunque servirà fare dei sacrifici.

