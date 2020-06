Sky – Kumbulla, il Verona non vuole contropartite: la trattativa andrà oltre il 30 giugno

Una finestra di mercato diversa quella che probabilmente vedremo tra settembre ed ottobre, ma di cui si sta già parlando tanto. L’Inter ha messo gli occhi su diversi calciatori, non solo per la prima squadra, ma anche per l’Inter Women e diversi giovani. Tra questi c’è il nome di Kumbulla, obiettivo dichiarato, ormai, da tempo dei nerazzurri.

Inter ed Hellas Verona continuano a parlare, ma il club veronese chiede 30 milioni di euro, senza l’inserimento di contropartite, come riporta Sky. L’Inter, dal canto suo, non ha i soldi per poter concludere l’operazione, vale lo stesso per la Juventus. Quella che potrebbe avere una chance è la Lazio. Il Verona ha intenzione di chiudere la trattativa entro il 30 giugno, ma la sensazione è che si andrà oltre quella data.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!