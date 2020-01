Mercato – Sirene tedesche per Lazaro, Pedullà: “Il Newcastle resta in vantaggio, ma intanto il Lipsia…”

Valentino Lazaro sempre più lontano dall‘Inter. Dopo l’arrivo di Young e il probabile arrivo di Victor Moses, l’esterno austriaco vede diminuire sempre di più la possibilità di poter scendere in campo con la maglia nerazzurra. Il classe 1996, tra l’altro, vorrebbe poter giocare in vista dell’Europeo di questa estate, dato che l’Austria farà parte del torneo. Nei giorni scorsi si era parlato di un accordo trovato tra il Newcastle e la società nerazzurra. Si trattava di un prestito a due milioni di euro e il diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

L‘Inter in questo caso eviterebbe una minusvalenza visto che il laterale austriaco è stato acquistato dall’Hertha Berlino per 22.4 milioni. Ecco però che arrivano sirene tedesche: il Lipsia, grande sorpresa di questa Bundesliga, avrebbe messo gli occhi su Lazaro, ma stando a quanto riferisce l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Newcastle sembrerebbe comunque in pole per poter chiudere l’affare.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!