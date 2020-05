Mercato, dall’Inghilterra sono sicuri: l’Inter monitora Angel Gomes del Manchester United

Nel 2018 fu nominato migliore giovane dell’anno in Premier League, una crescita non facile per via di un’ambiente in una fase di continua costruzione. Il centrocampista del Manchester United Angel Gomes, vuole vederci chiaro sul suo futuro, già entro la prossima settimana. Il contratto di Gomes scadrà infatti alla fine del prossime mese, con il Manchester pronto a valutare offerte dall’estero visto anche il suo scarso utilizzo: solo sei presenze in campo agli ordini di mister Solskjaer.

Ad oggi, club e calciatore non sono riusciti a trovare accordi sul rinnovo del contratto, lasciando chiaramente intendere che il giovane mediano può partire. Lo United è tra i club di Premier League con una linea durissima: Gomes dovrà trovare una soluzione entro la fine di maggio. Il diciannovenne, che debuttò in prima squadra a soli 16 anni, sarebbe corteggiato da diversi club d’Europa. A riportare la notizia è proprio il Daily Mail, che sottolinea come sia concreto l’interesse del Barcellona, del Borussia Dortmund e anche dell’Inter. Sullo sfondo resta poi l’Arsenal, altro club che da anni cerca di ritrovare la retta via.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!