Mercato – Monaco, Henrichs proposto all’Inter: la posizione del club e la scelta di Marotta

Benjamin Henrichs, terzino tedesco classe 1997 in forza al Monaco, è un nome spesso accostato al mercato dell’Inter: la dirigenza nerazzurra lo ha seguito da vicino ai tempi del Bayer Leverkusen, poi la scelta del giocatore di sposare il progetto tecnico del club francese.

Fin qui le cose sembrano non essere andate per il meglio, nonostante i grandi investimenti il Monaco è lontano dalle posizioni alte della classifica e così diversi giocatori sono finiti sul mercato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, Henrichs è stato proposto all’Inter ma la dirigenza nerazzurra al momento ha fatto sapere di non essere interessato alle sue prestazioni.

