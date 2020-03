Mercato – Obiettivo Giroud: il punto sul testa a testa Inter-Lazio

Potrebbe essere stato solamente rimandato l’arrivo di Olivier Giroud in Italia. Vicinissimo all’Inter a gennaio, come da sua stessa ammissione, corteggiato fortemente anche dalla Lazio, l’attaccante francese è in scadenza di contratto col Chelsea e non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro. Che potrebbe essere lontano da Londra.

La politica del Chelsea sui contratti dei calciatori over 30 è abbastanza chiara e si scontra con la richiesta di un triennale avanzata dal giocatore. Da qui, dunque, si aprono gli spiragli per i tanti club che lo stanno tenendo d’occhio, sia in Premier che in Ligue 1 ma anche e soprattutto in Serie A. Inter e Lazio, così come a gennaio, restano le più interessate e pronte a metter sul piatto proposte importanti. La dirigenza nerazzurra, nello specifico, prepara un biennale garantendo invariate le cifre dell’ingaggio percepite a Londra, mentre i biancocelesti sarebbero pronti ad assecondare le esigenze di Giroud offrendo un triennale, ma con un ingaggio ridotto. Una componente importante nella decisione riguarda anche il differente ruolo che l’attaccante dei Blues avrebbe nella nuova squadra. All’Inter infatti, con ogni probabilità, troverebbe meno minutaggio. Ma la presenza di Conte, da anni un suo grande estimatore, resta una carta molto importante per i nerazzurri.

