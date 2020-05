Mercato – parla Janssen, agente di Koopmeiners: “Su di lui c’è anche l’Inter. Prenderlo non sarà un’operazione low cost”

22 anni e un futuro tutto da scrivere. Teun Koopmeiners, capitano dell’Az Alkmaar, squadra che milita nella massima divisione olandese, è al centro di diverse voci di mercato. Il centrocampista sa fare il centrale ma anche l’interno, duttilità che nel calcio moderno è fondamentale. In Eredivise, prima della pandemia legata al Covid-19, il talentino stava viaggiando a ritmi importanti: 25 partite condite da 11 reti e 2 assist, in totale finora sono 42 le presenze contando anche l’Europa League e la coppa nazionale, 16 i gol.

Michael Janssen, membro della Wassermann, agenzia che gestisce il centrocampista olandese, è stato intercettato dai microfoni di Radio Marte, smentendo le voci che vedrebbero il calciatore in Italia: “Da mesi, in Italia, il nome di Koopmeiners viene accostato a vari club, non solo al Napoli ma anche all’Inter. Al momento però, non c’è assolutamente nulla, anche perché siamo fermi e prendere uno dei migliori giocatori olandesi non è un’operazione low cost”.

