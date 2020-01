Mercato – Tutto fatto per Dimarco al Verona, presto l’ufficialità. Ecco la formula trovata fra i due club

Momento frenetico nel mercato dell’Inter, che nelle ultime ore ha chiuso trattative importanti ma ha anche visto sfumare l’affare Spinazzola-Politano, con entrambi i giocatori destinati a restare, almeno per il momento, nei rispettivi club. Ma ad impegnare la dirigenza del club di Viale della Liberazione ci sono anche le operazioni in uscita, con diversi giocatori sulla lista dei partenti e prossimi a lasciare la Pinetina.

Se la pista che porta all’addio di Valentino Lazaro ha leggermente perso quota (leggi qui gli ultimi aggiornamenti), Federico Dimarco pare ormai prossimo a trasferirsi all’Hellas Verona. A riferirlo è il giornalista Gianluca Di Marzio, che riferisce come il giocatore potrebbe presto passare in Veneto in prestito sino al prossimo giugno.

Nelle ultime ore si sono susseguiti gli incontri fra il procuratore del giocatore Giuseppe Riso e il direttore sportivo del Verona Tony D’Amico. Gli ultimi dettagli sono stati limati, ed all’inizio della prossima settimana l’operazione dovrebbe essere formalizzata.

