Times – Il City punta Vertonghen: il difensore piace a Guardiola

Jan Vertonghen è uno degli obiettivi della prossima sessione di mercato dell’Inter, inserito anche nella lista di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Times, pare che anche il Manchester City ha messo gli occhi sul difensore del Tottenham che ha il contratto in scadenza. Dopo il via libera dalla UEFA, il club inglese si prepara ad accontentare le richieste di Pep Guardiola.

Il tecnico lo vede come una soluzione a breve termine per la difesa del City e per rinforzare la squadra potrebbe fare fino a tre acquisti per la fase difensiva. Vertonghen è il giocatore d’esperienza, poi spazio anche a Ben Chilwell del Leicester e a Koulibaly del Napoli, per il quale ci vogliono 75 milioni di euro, ma il City potrebbe inserire Otamendi nella trattativa.