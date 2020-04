Mundo Deportivo – Retroscena Lautaro, il Racing tifa Barcellona: 10% sulla futura rivendita del Toro

Il Barcellona ha un alleato in più sul fronte Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Racing Club, club argentino in cui è cresciuto il numero 10 dell’Inter, tifa infatti per un eventuale approdo del Toro in blaugrana in virtù di una clausola rescissoria pattuita con il club nerazzurro al momento della cessione.

Questa prevede che al club argentino venga riconosciuto il 10% della vendita, sottraendo al prezzo finale la quota di 14 milioni euro, equivalente ai bonus pagati separatamente dall’Inter. Qualora il Barcellona decida di esercitare la clausola rescissoria presente nel contratto dal valore di 111 milioni di euro, il Racing incasserebbe così una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Il prezzo non cambierebbe in caso di eventuali contropartite tecniche.

