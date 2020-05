Napoli scettico su Mertens: rinnovo “indecente”, ma l’Inter resta in pole

Aumentano a dismisura le nubi sul futuro di Dries Mertens. A confermare lo scetticismo legato ai partenopei ci ha pensato la redazione di Sky Sport che ha tracciato il punto della situazione in merito al giocatore, finito nel mirino dell’Inter ed inseguito, dalla Premier League, anche da Frank Lampard. Il Chelsea ha infatti scelto di accelerare per assicurarsi l’attaccante a parametro zero, con l’ex centrocampista dei Blues disposto a far follie per aggiudicarsi il folletto belga.

Secondo quanto riportato infatti da Sky Sport, le sensazioni che filtrano dagli ambienti napoletani non sono positive nonostante la proposta indecente presentata per trattenere il giocatore. 10 milioni complessivi di ingaggio ed un ricco bonus alla firma del contratto per Mertens, il quale ha scelto però di temporeggiare ulteriormente. Chelsea ed Inter restano alla finestra per il connazionale di Romelu Lukaku che sogna di poter dividere con lui il peso dell’attacco nerazzurro.

