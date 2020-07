L’agente Canovi: “Tonali? Profilo da Inter. Solo due club possono permettersi Cavani in Italia, ma lo vedo in Premier”

Sandro Tonali ed Edinson Cavani sono due dei principali obiettivi di mercato dell’Inter. Specialmente il centrocampista del Brescia che tra poche ore incrocerà in campo proprio i nerazzurri in quello che potrebbe essere il suo prossimo stadio, sembrerebbe molto vicino in seguito ad un accordo già raggiunto dai propri agenti. Per quanto riguarda l’attaccante uruguagio, invece, andrà misurata anche la concorrenza di club spagnoli ed inglesi.

Secondo l’esperto procuratore sportivo Alessandro Canovi, l’attaccante ex Paris Saint Germain in Italia potrebbero permetterselo solamente Inter e Juventus. Questo il giudizio dell’agente ai microfoni di TMW Radio: “Tonali? E’ un giocatore di grande prospettiva e seppur giovane ha personalità. E’ da Inter. Cavani? In Italia possono permetterselo solo Juve e Inter. Ma lo vedo in Premier”.

