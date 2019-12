‘AS’ frena su Vidal: “Valverde ne ha bisogno per vincere la Champions”

Nonostante le buone notizie filtrate questa mattina sui principali quotidiani italiani, dalla Spagna fanno sapere che liberare Arturo Vidal dal Barcellona non sarà assolutamente impresa semplice. Secondo quanto riportato da AS, il centrocampista cileno è considerato come un interprete molto importante del calcio proposto dal tecnico Ernesto Valverde che per vincere la Champions League non può assolutamente fare a meno dell’ex Bayern Monaco.

Tra l’altro, secondo il noto quotidiano sportivo spagnolo, qualora il Barcellona dovesse lasciare andare Aleñá al Betis Siviglia, a quel punto la società blaugrana non consentirebbe la cessione di Vidal per una questione numerica del centrocampo. Insomma, nonostante i segnali positivi delle ultime ore, vi sono tanti piccoli ostacoli che l’Inter dovrà superare prima di mettere a segno il colpo cileno.

