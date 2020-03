Mundo Deportivo – Barcellona-Lautaro, doppio retroscena: nel 2018 era tutto fatto! Altro tentativo nell’estate del 2019

Il Barcellona è completamente stregato da Lautaro Martinez. Il numero 10 dell’Inter è il grande obiettivo in attacco per la prossima estate: l’eventuale acquisto del Toro è stato anche sponsorizzato alla dirigenza blaugrana da un certo Lionel Messi che esercita una particolare influenza nelle trattative di mercato in casa Barça.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona questa volta è decisa a portare al termine la missione dopo esserci già andata vicina in altre ben due circostanze. Il quotidiano spagnolo rivela infatti un importante retroscena di mercato: i blaugrana seguono Lautaro dai tempi del Racing e lo avevano praticamente acquistato nel 2018 per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro, prima che l’Inter sbaragliasse la concorrenza. Gli osservatori del Barça si innamorarono di lui nel 2016, durante un torneo Under 20 della Nazionale argentina. La dirigenza nerazzurra, grazie anche all’intermediazione del ds Diego Alberto Milito, riuscì ad avere la meglio mettendo sul piatto ben 25 milioni di euro.

Un investimento che ha sicuramente dato i suoi frutti. Lautaro, dopo un inizio altalenante, si è imposto con Spalletti prima della consacrazione definitiva agli ordini di Conte e al fianco di Lukaku. Secondo quanto raccontato da Sport però il Barcellona ci ha provato anche nell’estate del 2019: il caso Icardi, passato poi sul gong del calciomercato al Paris Saint Germain, non ha fatto decollare la trattativa.

