MD – Il Barcellona fiducioso su Lautaro: l’assist arriva dal decreto crescita

Sono abbastanza convinti in Spagna che il futuro di Lautaro Martinez continuerà a partire dalla prossima stagione nel Barcellona. L’attaccante argentino, nonostante il calo dell’ultima partita contro la Lazio, sta dimostrando in questa annata di essere un assoluto campione, con margini di miglioramento ancora notevoli. Secondo quanto scritto dal Mundo Deportivo, i blaugrana sarebbero sempre più fiduciosi in virtù di un dettaglio legato alla fiscalità italiana.

Si tratta del decreto crescita e dei vantaggi fiscali per chi, a partire dal 1° gennaio 2020, ha già spostato o ha intenzione di spostare la propria residenza in Italia. L’idea catalana consiste infatti nell’inserimento di diversi calciatori all’interno dell’operazione, del calibro di Coutinho, Vidal, Todibo o Aleñá. In ognuno di questi casi, dunque, l’Inter verrebbe tentata dall’enorme risparmio che grazie al decreto comporterebbero i rispettivi ingaggi lordi, oltre alla parte cash che la cessione di Lautaro garantirebbe alle proprie casse.

