Bild – Bayern Monaco-Sané, pronto un quinquennale. Perisic torna all’Inter?

L’Inter sta seguendo con particolare interesse la trattativa che il Bayern Monaco sta portando avanti con il Manchester City per Leroy Sané. L’esterno tedesco, infatti, prima dell’infortunio la scorsa estate era andato ad un passo dalla firma con i bavaresi, salvo poi infortunarsi e vedere l’operazione saltare in aria. Proprio per quel motivo il club tedesco si era affrettato a rituffarsi sul mercato per pescare un esterno sinistro all’altezza, individuando in Ivan Perisic il candidato perfetto.

L’esterno croato è stato così ceduto dall’Inter in prestito oneroso a 5 milioni di euro, più diritto riscatto fissato sui 25 milioni di euro. La notizia raccontata dalla Bild circa un nuovo tentativo del Bayern nei confronti di Sané, potrebbe però scoraggiare i tedeschi dall’acquistare Perisic a titolo definitivo. Si parla già di un accordo in dirittura d’arrivo con il Manchester City a cifre nettamente ridotte rispetto ai 100 milioni di euro di cui si parlava lo scorso anno. Al calciatore, valutato adesso sui 40 milioni per via dell’infortunio e degli effetti del coronavirus, verrà invece offerto un contratto da 5 anni.

