BBC – Eriksen può firmare lunedì: l’Inter accelera

In attesa di capire se Christian Eriksen andrà o meno in panchina nel match di FA Cup tra Tottenham e Southampton, dall’Inghilterra si parla già di una possibile data per il passaggio ufficiale del trequartista danese all’Inter. Come sappiamo, il club interista ieri ha decisamente accelerato nei discorsi per il trasferimento del ragazzo, raggiungendo pure un accordo con gli Spurs per il passaggio immediato.

Secondo quanto riportato dalla BBC, nella giornata di lunedì potrebbe già arrivare la firma sul nuovo contratto di Christian Eriksen. L’Inter sicuramente ci spera, in attesa di chiudere un altro colpo per l’attacco che verosimilmente dovrebbe essere Olivier Giroud, dopo la netta frenata di ieri su Fernando Llorente.

