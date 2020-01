BBC – Il Manchester apre alla cessione di Young: colloqui con l’Inter

Se un nome a sorpresa era ciò che tutti si aspettavano almeno per quanto riguarda la corsia di sinistra, nella serata di ieri ha senz’altro accontentato le attese quello di Ashley Young. L’esterno del Manchester United, nonostante l’età avanzata, è una richiesta esplicita di Antonio Conte, constatata l’impossibilità di arrivare – almeno in questa finestra di mercato – ad obiettivi più ambiti inizialmente come Marcos Alonso o Emerson Palmieri.

Secondo quanto si apprende dalla BBC, il Manchester avrebbe aperto al sondaggio effettuato dall’Inter, dando il via ai primi colloqui con il club nerazzurro. Qualora dovesse essere portata a termine l’operazione per il 34enne, sarebbe il terzo affare nel giro di pochi mesi tra i due club, dopo le precedenti cessioni di Lukaku e Sanchez in nerazzurro. Ovviamente è ancora presto per capire lo stato della trattativa, ma i segnali per una buona riuscita ci son tutti.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!