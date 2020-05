Biasin: “Inter-Mertens quasi fatta. Ricorda l’arrivo di de Vrij due anni fa”

Sempre molto attento e vicino agli affari di casa Inter, Fabrizio Biasin sembra essere piuttosto ottimista circa l’arrivo di Dries Mertens in maglia nerazzurra. L’attaccante che lo stesso cronista e tifoso interista apprezza parecchio, avrebbe così già accettato la proposta della dirigenza nerazzurra, anche su invito dell’amico e connazionale Romelu Lukaku. Così, nel collegamento con TeleLombardia, Biasin ha fornito ulteriori dettagli della trattativa con l’attaccante del Napoli.

Le sue parole: “Siamo vicini al punto che secondo me è quasi fatta. Da qui alla fine della stagione non lo dirà mai nessuno ufficialmente, per questioni di opportunità. E’ come de Vrij di due anni fa. Contratto depositato? Questo non lo so. Quanto sarei contento? In passato scrissi che mi sarebbe piaciuto averlo all’Inter, è tra i miei attaccanti preferiti. Dovesse succedere, sarei molto contento”.

