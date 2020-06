Biasin smentisce: “All’Inter non interessa Morata in questo momento”

Si è parlato parecchio questa mattina – ma non solo – in ottica calciomercato del nome di Alvaro Morata accostato all’Inter. L’attaccante spagnolo, che entro il 1° luglio verrà riscattato a titolo definitivo dall’Atletico Madrid, potrebbe infatti lasciare la capitale spagnola e tornare in Italia, paese nei confronti del quale nutre un sentimento profondo anche grazie alla moglie Alice. Inoltre, qualora Cavani dovesse andare a costo zero all’Atletico, comprensibilmente lo spazio per l’ex Real si ridurrebbe.

Fabrizio Biasin, volto noto del giornalismo sportivo molto vicino alle notizie di casa Inter, ha però spiegato su Twitter che dalle sue informazioni raccolte non gli risulta in questo momento alcun interessamento nerazzurro nei confronti di Morata. Evidentemente tra i vertici interisti c’è fiducia nella possibilità di trattenere Lautaro Martinez anche per la prossima stagione. Questo il tweet: “Riporto tutto quello che sono riuscito a raccogliere sulla questione “Ora all’Inter interessa Morata”: ora all’Inter non interessa Morata”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!